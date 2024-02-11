11 Şub 2024 - 13:11 - Dünya

Saldırılarda 28 bin 176 sivil öldü

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’nde düzenlediği saldırılar sonucu 28 bin 176 sivilin hayatını kaybettiğini, 67 bin 784 sivilin ise yaralandığını duyurdu.