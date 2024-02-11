Deprem bölgesi için 'toparlanma' desteği

Vinton, "UNDP'nin depremden en çok etkilenen illere desteği; geçim kaynaklarının ve ticari faaliyetlerin canlandırılması, kırılgan gruplara yönelik bakım hizmetlerinin yeniden sağlanması, atık ve enkaz yönetiminin iyileştirilmesi, tehlike altındaki kültürel mirasın korunması alanlarına odaklandı" dedi.

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin birinci yıl dönümünde, bölgede yürütülen çalışmalara ilişkin DHA'ya yazılı açıklama yaptı. Vinton, 53 bin 537 kişinin hayatını kaybetmesine ve 3,3 milyon kişinin evsiz kalmasına neden olan depremlerin 1'inci yılında, UNDP olarak afetten etkilenen insanlarla dayanışma içinde olduklarını ve toparlanma çabalarının desteklendiğini belirtti. Depremin 1'inci yıl dönümü nedeniyle Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay'a haftalık ziyaret düzenlediğini kaydeden Vinton, "Depremzedelerle bir araya geldim ve onların karşılaştıkları zorluklara ilk elden tanık oldum. Yaşamları yeniden inşa etmek ve umudu yeniden canlandırmak için durmadan devam eden çabalara ihtiyaç olduğu çok açık. Geçtiğimiz yıl boyunca UNDP, tüm kaynaklarını deprem müdahalesine yönlendirdi ve etkilenen topluluklar için sosyo-ekonomik toparlanma ve normale dönüşü önceliklendirdi. UNDP'nin depremden en çok etkilenen illere desteği; geçim kaynaklarının ve ticari faaliyetlerin canlandırılması, kırılgan gruplara yönelik bakım hizmetlerinin yeniden sağlanması, atık ve enkaz yönetiminin iyileştirilmesi ve tehlike altındaki kültürel mirasın korunması olmak üzere dört alana odaklandı" dedi.

'TOPARLANMA HİBELERİNE 23 BİN 648 BAŞVURU ALINDI'

UNDP olarak depremzedeler için toparlanmanın güvenli ve emniyetli barınmadan daha fazlasını gerektirdiğinin bilincinde olduklarını aktaran Vinton, şunları kaydetti: "Toparlanma aynı zamanda, gelir getiren, bağımsızlığı teşvik eden ve kişisel saygınlığı geri kazandıran geçim kaynakları için fırsatların canlandırılmasına da bağlıdır. Bu prensip UNDP'nin çalışmalarına yön verdi. Toparlanmaya yönelik çalışmalarımızdan en önemlisi, İsveç tarafından finanse edilen ve depremlerden en çok etkilenen 11 ilde 4 bin 616 küçük işletmeye verilen 10 milyon ABD doları tutarındaki 'deprem sonrası toparlanma hibeleri' programı oldu. Program, neredeyse sınırsız olan ihtiyaçlar karşısında mütevazı kalsa da toplam 23 bin 648 başvuru alındı; daha geniş bir ekonomik canlanmayı teşvik etmek için tasarlandı."

'ÇALIŞMALARIMIZ SOMUT SONUÇLAR VERİYOR'

Bunun uzun bir yolculuğun sadece küçük bir adımı olduğunu vurgulayan Vinton, UNDP'nin sosyo-ekonomik toparlanmaya ivme kazandırmaya devam etmek için bir dizi yeni girişim başlattığını vurgulayarak, şunları kaydetti: "Kimseyi geride bırakma' taahhüdümüzle uyumlu olarak odak noktamız; yaşlıların, engellilerin ve depremlerin savunmasız bıraktığı diğer kişilerin ihtiyaçlarını karşılayarak, toparlanmanın kapsayıcı ve adil olmasını sağlamak. Bu hafta Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay'da 'erişilebilir toplum merkezleri' açtık. Ayrıca Kahramanmaraş'ta bir kadın iş geliştirme merkezi kurulması ve Malatya'da engellilere yönelik protez ve diğer destekler için bölgesel bir merkez oluşturulması konusunda anlaştık. Çalışmalarımızın somut sonuçlar verdiğini görüyoruz. Ancak mevcut kaynaklar azalırken ihtiyaçlar çok büyük olmaya devam ediyor. Toparlanma konusundaki kararlılığımız sarsılmaz bir şekilde devam etse de katkıda bulunmayı sürdürmek için ortaklarımızın sürekli cömertliğine ihtiyaç duyuyoruz. Türkiye'deki depremler, yıkıcı etkileri bakımından eşi benzeri görülmemiş düzeydeydi; uluslararası toplumdan ilham alan dayanışma ve destek de aynı derecede emsalsiz olmalı" dedi.