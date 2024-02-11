ANKARA’NIN TEK BAĞIMSIZ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI

Abbas SATIR

Ankara’nın tanınmış siyasetçilerinden Y. Murat Güztoklusu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için bağımsız aday oldu.

Önce CHP’de çeşitli görevlerde bulunan Y. Murat Güztoklusu, 1999 Yerel Seçimlerinde DSP’den Çankaya Belediye Başkan adayı olmuş, Belediye başkanlığını çok az oy farkıyla kaybetmişti.

Y. Murat Güztoklusu, 1999 yerel seçimleri öncesi projeleri ile dikkatleri çekmiş bir siyasetçi olarak tanınıyor. Kendisinin geliştirdiği ilk “ Havaray” projesini o tarihlerde seçimi yeniden kazanan Melih Gökçek uygulamış ve bugünkü Yenimahalle-Şentepe teleferik ulaşımını gerçekleştirmişti.

YAP (Yeni Ankara Proğramı) Birlikte YAP'A BILİRİZ..projesi ile Ankara’ya nelere yapılabileceğini anlatan, Güztoklusu sivil toplum örgütleriyle görüşmelerini sürdürüyor. Geçtiğimiz cuma günü Demokraside Birlik Vakfını ziyaret etti. Vakıf Başkanı Başkanı Mehmet Bozdemir beyin takdimi ile görüşmelerde bulundu ve projelerini anlattı.

Y. MURAT GÜZTOKLUSU KİMDİR?

1955 yılında, İstanbul'da doğdu, İlkokulu Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde, ortaokul ve liseyi İstanbul'da bitirdi. Yüksek öğrenimini ODTÜ - İdari ve İktisadi Bİlimler Fakültesi'nde tamamladı. Üniversiteden sonra özel sektörde yurtiçi ve yurtdışında uzman yönetici olarak görev yaptı. 1989-95 yılları arasında İstanbul ve Ankara Belediyelerinde genel müdürlük yaparak Halksu, KAYK (Katı Atıkların Yeniden Kazanımı) ve Ulupazar Projeleri'ni uyguladı. Çubukbelgi (barkod) teknolojisinin Türk mağazacılığına girişini sağladı Değişik dönemlerde çok sayıda Ortadoğu, Kuzey Amerika, Orta Asya ve Batı Avrupa ülkelerine giderek farklı konularda ve bu arada şehircilik ve belediyecilikle ilgili konularda incelemelerde bulundu ve bazılarını yayınladı, konferans ve panellerde sundu.

Siyaset dışı toplumsal çalışmalar içinde kısaca TESAV olarak anılan Toplumsal Ekonomik ve Siyasal Araştırmalar Vakfı'nın Kurucu Üyesi olarak kuruluş çalışmalarında ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak birçok etkinliklerinde yer aldı. TESAV yayınları arasında sanayi ötesi çağın arayışlarına toplumcu bir yaklaşımla katkıda bulunma amacıyla İhsan Delilbaşı ile birlikte "Özdevinim Toplumu" adlı kitabı yayınladı. Tek veya ortak çalışmalarla yayımlanan kitapları dışında çok sayıda makale, tebliğ, konferans, panel, radyo ve televizyon programları ile fikir ve projelerini tanıtmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.