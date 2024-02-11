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Benzin nedeniyle tamirhane yandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir tamirhanede yanlışlıkla sobaya dökülen benzin nedeniyle çıkan yangında 2 kişi yaralandı, iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Benzin nedeniyle tamirhane yandı mask
Benzin nedeniyle tamirhane yandı
Benzin nedeniyle tamirhane yandı
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir tamirhanede yanlışlıkla sobaya dökülen benzin nedeniyle çıkan yangında 2 kişi yaralandı, iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Çamlıca Mahallesi'nde Alihan Yılmaz'a (19) ait tamirhanede, dün öğle saatlerinde Seyfo K. (21) ve İbrahim Y. (23) yakmak istedikleri sobaya yanlışlıkla benzin dökünce yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, iş yerini sardı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın söndürülürken, yaralanan Seyfo K. ile İbrahim Y. İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İş yeri kullanılmaz hale gelirken, Alihan Yılmaz'ın dayısı Murtaza Özdemir, depremde ailesinin kaybeden yeğeninin zor durumda kaldığı belirterek, yetkililerden yardım istedi.

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11 Şub 2024 - 11:57 DHA Gaziantep- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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