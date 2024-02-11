Yeşilçam’ın emektarı tarihi köşk restore edildi

Yapıya zarar vermeden yaklaşık 2 yıl süren restorasyon kapsamında, köşkün tarihi ve kültürel özgünlüğü korundu. Medeniyetler başkenti olarak anılan İstanbul’da, kentin binlerce yıllık zengin tarihinden miras 33.479 taşınmaz kültür varlığı bulunuyor ve her 4 varlıktan üçünü sivil mimari örnekleri oluşturuyor. Bunlar arasında yer alan İstanbul Yeşilköy’deki Darcan Köşkü, Sinem Necipoğlu Mimarlık tarafından özgün tarihi ve kültürel nitelikleri korunarak restore edildi. Süt Kardeşler’den Tosun Paşa’ya, Kanlı Nigar ve Orta Direk Şaban’dan Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni’ne pek çok ünlü Yeşilçam filmine ev sahipliği yapan köşkün restorasyonu yaklaşık 2 yıl sürdü. Özgüne uygun planlanan restorasyon çalışmaları, köşkün eski ihtişamını yeniden kazandırmak amacıyla titizlikle yürütüldü.

Birinci derece tarihi eser grubunda yer alıyor

Tarihi yapının restorasyon projesi kapsamında iç tasarım konseptini hazırlayan ve ekiplerin yönetimini üstlenen Sinem Necipoğlu Mimarlık’ın Kurucusu Sinem Necipoğlu, şu değerlendirmeleri yaptı:

“Birinci derece tarihi eser grubunda yer alan Darcan Köşkü’nün restorasyon çalışmalarında, mimari uygulamaların yanı sıra tüm teknik, iç tasarım ve ekip yönetimi detaylarını üstlendik. Bu özel projede, köşkün orijinal tasarımının sadelik ve zarafeti korumak, tarihi yapısına ve dokusuna uygun bir konsept ve tasarım oluşturmak için titizlikle çalıştık. Tarihi mirası koruyarak modern gereksinimleri karşılayacak bir çözüm bulmak için sınırlarımızı zorladık. Köşkün estetik ve mimari özelliklerini ön plana çıkararak, geçmişle geleceği bir araya getiren benzersiz bir tasarım ortaya koyduk. Gurur duyduğumuz bu projeyle, ülkemizdeki önemli tarihi yapılarından olan bu köşkün özgün nitelikleri doğrultusunda korunmasını sağlarken, Yeşilçam’ın önemli bir mirasını da ülkemize yeniden kazandırdık.”

Eski adıyla Arnavut Hayreddin Bey Köşkü, mimari tasarımı ve art nouveau tarzındaki dekoratif ögeleriyle, İstanbul’un birçok semtinde rastlanan 19. yüzyıl konut yapılarının Yeşilköy’deki önemli örneklerinden biri. Osmanlı’nın son dönem aydınlarından Hayreddin Bey, 1900'lerin başında İstanbul’a yerleştiğinde köşk II. Abdülhamid tarafından kendisine hediye edildi. Ölümünden sonra bir dönem oğlu Mehmed Sami Bey’e intikal eden köşk, eşi Nimet Hanım tarafından zaman zaman dönemin ünlü yapım şirketi Arzu Film'e kiralandı. Tosun Paşa, Şabanoğlu Şaban, Gol Kralı, Süt Kardeşler, Neşeli Günler gibi Yeşilçamın popüler filmleri bu köşkte çekildi.

Her projeye özel yaklaşıyor

Tarihi yapıların restorasyon çalışmalarında, yapının kültürel değerini oluşturan öğelerin korunmasının kritik olduğuna dikkat çeken Sinem Necipoğlu, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Her projeye özel olarak yaklaşarak, modern gereksinimleri karşılayan çözümler üretiyoruz. Projelerimizi hayata geçirirken, güvenilirliği, işlevselliği ve estetiği her aşamada ön planda tutuyoruz. Sinem Necipoğlu Mimarlık olarak projelerimiz tarihi yapılarla sınırlı değil. Profesyonel ekibimizle özel konut, otel, ofis ve restoran projelerinde de görev alıyoruz.

Mimari tasarımından inşaat sürecine kadar her adımda titizlikle çalışarak, her yapıda benzersiz bir dokunuş ve kişiselleştirilmiş bir hizmet sunuyoruz. Kültürel ve ticari yapılar alanında daha fazla sorumluluk üstlenmeyi ve yenilikçi çözümler sunmayı hedefliyoruz. Müşterilerimizin beklentilerini aşmak için sürekli olarak kendimizi geliştiriyor ve ileriye taşıyoruz.”