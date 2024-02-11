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Rusya, Harkiv'i vurdu: 3’ü çocuk 5 ölü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın ‘Shahed’ İHA’larıyla Harkiv’i hedef aldığını ve 3'ü çocuk olmak üzere 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Rusya, Harkiv'i vurdu: 3’ü çocuk 5 ölü mask
Rusya, Harkiv'i vurdu: 3’ü çocuk 5 ölü
Rusya, Harkiv'i vurdu: 3’ü çocuk 5 ölü
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Zelenski, açıklamasında hayatını kaybeden çocukların aynı aileden olduğunu belirterek, 7 yaşındaki Oleksiy’in, 6 yaşındaki Mykhailo’nun ve 7 aylık bebek Pavlo’nun hayatını kaybettiğini ifade etti. Zelenski, “Bu çocuklar henüz hayatı görmemişlerdi ama Rusların çılgınlığı sonucu öldürüldüler. Başka bir aile daha öldürüldü, bir adam ve eşi. Kurbanların yakınlarına başsağlığı diliyorum. Harkiv'deki kurtarma operasyonu devam ediyor. Aralarında bir çocuğun da bulunduğu 4 kişi kurtarıldı. Düzinelerce insan tahliye edildi. Tüm hizmetler çalışıyor ve etkilenen herkes gerekli yardımı alacak” dedi.

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11 Şub 2024 - 11:42 DHA - Dünya

Mahreç  Dha Ajansı

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