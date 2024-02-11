Dağda 3 gün boyunca müzik ve eğlence

Kayakseverler pistlerin arasında Suami Ramirez ve Mest Band'in canlı performansıyla kayak molarının

tadını çıkartacaklar. After skilerde dünyaca ünlü Yunan DJ Valeron, TAI, Alper Levi, Kerem Akçaba ve Orkun Saltuk Elibol'la eğlencenin dozu zirveye çıkarken, gece etkinliklerinde sahnelerin en popüler isimlerinden Alya ve Baran Bayraktar sahne alacak.



Jolly’nin organizasyonuyla gerçekleşecek olan Corporate Weekend’te misafirler, Uludağ’ın keyifli atmosferinde karın ve kışın keyfini çıkarırken müzik dolu anlarla da eğlenceye doyacak. Çocuklu ailelerin de düşünüldüğü etkinlikte çocuklara özel tasarlanan birbirinden keyifli aktivitelerle keyifli bir hafta sonu mümkün. Corporate Weekend’te ünlü sanatçıların sahne alacağı sevilen DJ'lerden muhteşem performanslar, after ski partileri, spor, lifestyle ve çocuk odaklı özel deneyimleri barındıran indoor ve outdoor aktivitelerle 3 gün boyunca dolu dolu program olacak.