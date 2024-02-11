Dağda 3 gün boyunca müzik ve eğlence

Kayakseverler pistlerin arasında Suami Ramirez ve Mest Band'in canlı performansıyla kayak molarının
tadını çıkartacaklar. After skilerde dünyaca ünlü Yunan DJ Valeron, TAI, Alper Levi, Kerem Akçaba ve Orkun Saltuk Elibol'la eğlencenin dozu zirveye çıkarken, gece etkinliklerinde sahnelerin en popüler isimlerinden Alya ve Baran Bayraktar sahne alacak.
Jolly’nin organizasyonuyla gerçekleşecek olan Corporate Weekend’te misafirler, Uludağ’ın keyifli atmosferinde karın ve kışın keyfini çıkarırken müzik dolu anlarla da eğlenceye doyacak. Çocuklu ailelerin de düşünüldüğü etkinlikte çocuklara özel tasarlanan birbirinden keyifli aktivitelerle keyifli bir hafta sonu mümkün. Corporate Weekend’te ünlü sanatçıların sahne alacağı sevilen DJ'lerden muhteşem performanslar, after ski partileri, spor, lifestyle ve çocuk odaklı özel deneyimleri barındıran indoor ve outdoor aktivitelerle 3 gün boyunca dolu dolu program olacak.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.