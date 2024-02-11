İstanbul’da Kral Şakir Rüzgarı

Türkiye'nin sevilen çizgi karakteri Kral Şakir, son filmi "Kral Şakir: Devler Uyandı" ile Vadistanbul'da düzenlenen etkileyici galada izleyicilerle buluştu. Filmin ilk galasına ev sahipliği yapan Vadistanbul’da renkli, eğlenceli anlar yaşandı. Sanat, eğlence ve sinema dünyasının sevilen isimleri Görkem Sevindik, Sinem Öztürk, Alper Kul, Uzman Dr. Seda Ülgen, Banu Ilıcalı, Ece Ilıcalı, Esat Yontuç, Gizem Hatipoğlu, Akasya Aslıtürkmen, Polat Yağcı, Jess Molho, Güzide Mertcan, T.C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu galaya çocukları ile birlikte katılarak renk kattı. Film öncesinde çocukların çok sevdiği Kral Şakir, Fil Necati ve Canan ile keyifli vakit geçiren çocuklar, sonrasında filmin büyülü dünyasına giriş yaptılar.

Grafi2000'nin Kurucu Ortağı, Kral Şakir'in Yaratıcısı Varol Yaşaroğlu, “ İstanbul’daki yoğun ilgi beni çok mutlu etti. Kral Şakir evrenini yaratırken asıl amacım çocukları eğlendirmek ve aynı zamanda onlara sürdürülebilirlik, akran zorbalığı, büyüklere saygı gibi konularda farkındalık kazandırmaktı. Bugün, bu amacın gerçekleştiğini görmek beni çok gururlandırdı. İzleyicilerimize bu eğlenceli ve anlamlı filmi sunabildiysek ne mutlu bize. Herkesin bu günü keyifle geçirmesini umuyor, bize destek olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Kral Şakir’in filmi 16 Şubat’ta sinema salonlarında gösterime girecek.