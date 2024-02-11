- Gündem

İstanbul'da fuhuş operasyonu

İstanbul'da masaj salonunda fuhuş yaptırdıkları iddia edilen 3’ü kadın 7 kişilik şebeke polis tarafından yakalandı.

İstanbul'da fuhuş operasyonu mask

Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bir masaj salonunda fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis yaptığı soruşturmanın ardından şüphelilerin kimliklerini tespit ederken, Ataşehir, Sarıyer ve Ümraniye ile Samsun'un Atakum ilçesinde daha önceden tespit edilen 9 adrese baskın yaptı. Yapılan baskınlarda şebeke üyesi oldukları iddia edilen  3’ü kadın 7 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında zorla fuhuş yaptırılan yabancı uyruklu 6 kadının da kurtarıldığı öğrenildi. İstanbul, Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüphelilerin işyerlerinde yapılan aramalarda 10 adet cep telefonu bulundu. Cep telefonlarına incelenmek üzere el konuldu. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

# istanbul, masaj salonu, fuhuş, Operasyon, sevk, ile, Polis, bir, şüpheli, kontrol

11 Şub 2024 - 11:10 DHA İstanbul- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL