3 kişiyi öldüren eski korucu adliyede

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 7 aylık hamile Selma Abacı (37) ile çocukları Kerim (3) ve Azat'ı (2) öldürüp, su kanalına attığı gerekçesiyle gözaltına alınan eski köy korucusu T.K. (42), adliyeye sevk edildi.
İskenderun'da 10 gün önce kaybolan 7 aylık hamile Selma Abacı ile çocukları Kerim ve Azat'tan haber alamayan yakınları, kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine İskenderun İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, harekete geçti. Çalışma kapsamında Bekbele Bitişik Yaylası'nda su kanalına gizlenmiş halde hamile anne ile 2 çocuğunun cansız bedeni bulundu. Cenazeler, Antakya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Jandarma, cinayet şüphelisi olarak eski köy koruyucusu T.K.'yi yakaladı. Hamile anne ile 2 çocuğunu tüfekle öldürüp, kanala attığı suçlamasıyla gözaltına alınan T.K., işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. T.K.'nin 2 yıl önce görevden atıldığı belirtilirken, soruşturma sürüyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.