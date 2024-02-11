Kral Charles, teşekkür mesajı yayımladı

Kral Charles, yayımladığı mesajında, “ Son günlerde aldığım çok sayıda destek mesajı ve iyi dilekler için en içten teşekkürlerimi ifade etmek isterim. Kanserden etkilenen herkesin bileceği gibi, bu tür nazik düşünceler en büyük teselli ve cesaretlendiricidir. Kendi teşhisimi paylaşmamın, kamuoyunun anlayışını arttırmaya ve Birleşik Krallık'ta ve daha geniş bir dünyada kanser hastalarını ve ailelerini destekleyen tüm kuruluşların çalışmalarına ışık tutmaya nasıl yardımcı olduğunu duymak da aynı derecede yüreklendirici. Onların yorulmak bilmeyen ilgisine ve özverisine duyduğum ömür boyu sürecek hayranlık, kendi kişisel deneyimimin bir sonucu olarak daha da artıyor” dedi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.