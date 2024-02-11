- Dünya

Kral Charles, teşekkür mesajı yayımladı

İngiltere Kralı 3. Charles, kansere yakalandığını açıklamasının ardından kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

Kral Charles, teşekkür mesajı yayımladı mask
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Kral Charles, yayımladığı mesajında, “ Son günlerde aldığım çok sayıda destek mesajı ve iyi dilekler için en içten teşekkürlerimi ifade etmek isterim. Kanserden etkilenen herkesin bileceği gibi, bu tür nazik düşünceler en büyük teselli ve cesaretlendiricidir. Kendi teşhisimi paylaşmamın, kamuoyunun anlayışını arttırmaya ve Birleşik Krallık'ta ve daha geniş bir dünyada kanser hastalarını ve ailelerini destekleyen tüm kuruluşların çalışmalarına ışık tutmaya nasıl yardımcı olduğunu duymak da aynı derecede yüreklendirici. Onların yorulmak bilmeyen ilgisine ve özverisine duyduğum ömür boyu sürecek hayranlık, kendi kişisel deneyimimin bir sonucu olarak daha da artıyor” dedi.

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11 Şub 2024 - 10:32 DHA - Dünya

Mahreç  Dha Ajansı

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