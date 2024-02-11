.CENTCOM, Husi unsurlarına yönelik saldırıların 9 Şubat’ta düzenlendiğini belirterek, “CENTCOM kuvvetleri Kızıldeniz'deki gemilere karşı fırlatılmak üzere hazırlanan 2 insansız deniz aracı (USV), 4 gemisavar seyir füzesi ve 1 kara saldırı seyir füzesine karşı meşru müdafaa saldırıları gerçekleştirdi. CENTCOM bu füzeleri ve USV'leri Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelerde tespit etmiş ve bunların bölgedeki ABD Donanması gemilerine ve ticaret gemilerine yönelik yakın bir tehdit oluşturduğunu belirlemiştir. Bu eylemler seyrüsefer özgürlüğünü koruyacak ve uluslararası suları ABD Donanması ve ticaret gemileri için daha güvenli ve emniyetli hale getirecektir” denildi.
- Dünya
Yemen’de Husi unsurlarını hedef aldı
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), dün yaptığı açıklamada, Yemen’de Husilere ait 2 insansız deniz aracı, 4 gemisavar seyir füzesi ve 1 kara seyir füzesinin imha ettiğini duyurdu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.