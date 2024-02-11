Devrilen otomobilin sürücüsü öldü

V.E.A. (22) yönetimindeki 71 AN 227 plakalı otomobil, Cumhuriyet Caddesi Yahşihan Belediyesi önünde kaldırıma çarparak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü, ambulansla kaldırıldığı Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Bu arada kaza anı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasınca görüntülendi.
Kayıtlarda otomobilin kaldırıma çarptıktan sonra devrilmesi görülüyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.