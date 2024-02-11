Kış aylarında yapılan estetik iyileşmeyi hızlandırıyor

Kış aylarında yapılan estetik operasyonların sağladığı avantajlar hakkında Güven Çayyolu Cerrahi Tıp Merkezi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Bölümü Operatör Dr. Fethiye Damla Menkü Özdemir açıklamalarda bulundu. Dr. Özdemir, “Kış aylarında estetik ameliyat geçirilmesi durumunda ameliyat alanı güneş ışınlarının olumsuz etkisinden ( ilgili alanda cilt renginde koyulaşma, cilt kalınlığında artma gibi) daha kolay korunmaktadır. Bu nedenle estetik cerrahi ameliyatları kış aylarında güven içerisinde uygulanabilir. Kış aylarında ameliyat olduktan sonra güneş ışınlarının etkisinden ameliyat alanı daha kolay korunduğu için ameliyat sonrası bakım süreci yaz aylarından daha kolay olmaktadır” ifadelerini kullandı.

KARDA YÜRÜYÜŞE DİKKAT

Estetik operasyonlar sonrasında alınacak önlemlere ilişkin Özdemir, “Yaz ve kış aylarında fark etmeksizin ameliyat alanına güneş kremi kullanılmasını öneriyoruz. Yaz aylarında güneşin etkisinden korunmak kış aylarına kıyasla daha zordur. Ancak kış aylarında da kar yağan bölgelerde veya kar yağan günlerde yüz bölgesine özellikle dikkat etmeliyiz. Çünkü kar üzerinden yüzümüze yansıyan güneş ışınlarının etkisi artabilmektedir. Bu nedenle mutlaka güneş kremi kullanılmasını öneriyoruz. Ameliyat sonrası güneş ışınlarının etkisinden korunmak için güneş kremi kullanılmasını öneriyoruz. Cildin ihtiyaç duyduğu nem ameliyat sonrası artabileceğinden ilgili alanın nemlendirilmesi her ameliyattan sonra önerilmektedir. Soğuk hava bu nem ihtiyacını arttırabilir. Bu durumda gün içerisinde kontrol ederek ideal nem oranının korunmasını öneriyoruz” dedi.

OPERASYON SONRASI GİYİM ÖNERİLERİ

Kış aylarında estetik operasyon sonrası giyinme önerilerinde de bulunan Özdemir, “Vücut şekillendirme ameliyatları (meme küçültme, meme dikleştirme, karın germe, uyluk germe, kol germe, alt vücut germe) sonrası hastalarımıza kompresyon yapan özel giysilerimizi en az iki ay süre ile giymelerini hem yaz hem de kış aylarında öneriyoruz. Kış aylarında hava daha soğuk olduğu için bunların kullanımı hastalarımız için çok daha kolay olmaktadır. Ancak kış aylarında da yaz aylarında da bu kompresyon giysilerini giymemizde bir sakınca yoktur. Operasyon sonrası ağrı ve şişlikle başa çıkma yöntemleri ile ilgili de, hastalarımızın ameliyat sonrası ağrılarının olmaması için hem ameliyat içerisinde hem de ameliyat sonrasında gerekli uygulamalarımızı yapıyoruz. Bu şekilde bu dönemi konforlu bir şekilde geçirmelerini sağlıyoruz. Şişlik ile başa çıkma yöntemlerimiz ise ameliyatın çeşidine göre değişmektedir. Örneğin, burun estetiği ve göz kapağı estetiği ameliyatlarında soğuk uygulama sık kullanılan bir yöntemdir. Ameliyat sonrası hastalarımızın ilk dönemini geçirdikten sonra birinci ay, üçüncü ay, altıncı ay ve birinci senede tekrar muayeneye gelmelerini öneriyoruz. Böylece ameliyat sonrasındaki iyileşme dönemine de hastalarımıza kontrollü bir şekilde eşlik etmiş oluyoruz” ifadelerini kullandı.