Olay, geçtiğimiz günlerde Avcılar Tahtakale mevkiinde, O-3 Otoyol Yanyolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, bir sürücü, ağır hasarlı otomobiliyle trafiğe çıktı. Kilometrelerce ilerleyen sürücü, kapıları sökülmüş otomobilden sol ayağını da dışarıya sarkıttı. Ayağını sürterek yolculuk yapmaya devam eden sürücü, hem kendi canını hem de trafikte diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. O anları ise başka bir sürücü cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
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Ağır hasarlı araçla trafiğe çıktı
Avcılar'da sürücü, ağır hasarlı otomobiliyle trafiğe çıktı. Kapısı olmayan otomobilden ayağını dışarıya sarkıtarak ilerleyen sürücünün tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.