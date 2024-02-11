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Ağır hasarlı araçla trafiğe çıktı

Avcılar'da sürücü, ağır hasarlı otomobiliyle trafiğe çıktı. Kapısı olmayan otomobilden ayağını dışarıya sarkıtarak ilerleyen sürücünün tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ağır hasarlı araçla trafiğe çıktı mask

Olay, geçtiğimiz günlerde Avcılar Tahtakale mevkiinde, O-3 Otoyol Yanyolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, bir sürücü, ağır hasarlı otomobiliyle trafiğe çıktı. Kilometrelerce ilerleyen sürücü, kapıları sökülmüş otomobilden sol ayağını da dışarıya sarkıttı. Ayağını sürterek yolculuk yapmaya devam eden sürücü, hem kendi canını hem de trafikte diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. O anları ise başka bir sürücü cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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11 Şub 2024 - 09:53 DHA İstanbul- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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