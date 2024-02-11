11 Şub 2024 - 09:43- Asayiş G:

Kilitli kalan bebeği, kurtardı

Erzurum'da arıza nedeniyle kapıları açılmayan otomobilde mahsur kalan 1,5 yaşındaki Göktuğ Barutçu, itfaiyenin müdahalesi ile kurtarıldı.

Kilitli kalan bebeği, kurtardı mask
Kilitli kalan bebeği, kurtardı
Kilitli kalan bebeği, kurtardı
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Erzurum'un, Yakutiye ilçesi Rabia Ana Mahallesi Halit Paşa Sokak'ta meydana geldi. Gökhan Barutçu (34), eczaneye gitmek için otomobilini park etti. Barutçu, anahtarı kontakta bırakıp, yan koltuktaki oğlu Göktuğ'u almak için araçtan indi. Bu sırada otomobilin kapıları kilitlendi; Göktuğ, araçta mahsur kaldı. Barutçu, Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden yardım istedi. İhbarla gelen ekipler, aracın arka kapı camını kırarak Göktuğ'u kurtardı. Oğluna sarılan Gökhan Barutçu, " Sağlık ocağında yazdırdığım ilacı, eczaneden almak için geldim. Anahtarı aracın üzerinde bıraktım. Kapının kilidinde de arıza vardı. Kapıyı kapatıp, çocuğu almak için yana gittiğimde kapı, otomatik kilitlendi. Çocuk da içeride kaldı" dedi.

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11 Şub 2024 - 09:43 DHA Erzurum- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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