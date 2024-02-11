Kilitli kalan bebeği, kurtardı

Erzurum'un, Yakutiye ilçesi Rabia Ana Mahallesi Halit Paşa Sokak'ta meydana geldi. Gökhan Barutçu (34), eczaneye gitmek için otomobilini park etti. Barutçu, anahtarı kontakta bırakıp, yan koltuktaki oğlu Göktuğ'u almak için araçtan indi. Bu sırada otomobilin kapıları kilitlendi; Göktuğ, araçta mahsur kaldı. Barutçu, Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden yardım istedi. İhbarla gelen ekipler, aracın arka kapı camını kırarak Göktuğ'u kurtardı. Oğluna sarılan Gökhan Barutçu, " Sağlık ocağında yazdırdığım ilacı, eczaneden almak için geldim. Anahtarı aracın üzerinde bıraktım. Kapının kilidinde de arıza vardı. Kapıyı kapatıp, çocuğu almak için yana gittiğimde kapı, otomatik kilitlendi. Çocuk da içeride kaldı" dedi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.