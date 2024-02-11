- Asayiş

Nevşehir'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Nevşehir'de, kesinleşmiş hapis cezası olan bir firari, yakalandı

Nevşehir'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı mask

Nevşehir'de, kesinleşmiş hapis cezası olan bir firari, yakalandı

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak" suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.Ö'yü, Gülşehir ilçesine bağlı Terlemez köyünde yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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11 Şub 2024 - 09:17 AA Nevşehir- Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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