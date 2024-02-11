Gülşehir'de kadınlara "tütünle mücadele" semineri

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından kadınlara yönelik düzenlenen seminerde "tütünle mücadele" konuları ele alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla Karacaşar Kur'an Kursu’nda etkinlik düzenledi.
Yeşilay ile ortaklaşa gerçekleştirilen etkinlikte, kadın kursiyerler, tütün ve tütün bağımlılığı konusunda bilgilendirildi.
Jandarma Astsubay Emre Seyhan tarafından verilen seminerde, ebevenylerin çocukların ve gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlamak amacıyla atması gereken adımlar anlatıldı.
Program, soru cevap kısmının ardından sona erdi.
Fotoğraf: Habertürk
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.