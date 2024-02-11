Seyir halindeki cip alev alev yandı

Bursa'da seyir halindeyken motoru alev alan bir cip, kullanılamaz duruma geldi. Gelişmeler, bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay, saat 20.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Acemler Bağlantı Yolu üzerinde meydana geldi. Yunuseli Mahallesi istikametinden, Acemler Mahallesi yönüne seyir halinde olan cipin motor kısmı bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Bu sırada, sürücü durdurduğu cipi terk ederken, alevler ise kısa sürede tüm aracı sardı. Alevleri gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, cipteki yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sonrası cip kullanılamaz hale gelirken, o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.