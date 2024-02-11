- Asayiş

Çatı katında çıkan yangın diğer binalara sıçradı

Esener’de 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bitişiğindeki 2 binaya daha sıçrayan alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Çatı katında çıkan yangın diğer binalara sıçradı mask
Çatı katında çıkan yangın diğer binalara sıçradı
Çatı katında çıkan yangın diğer binalara sıçradı
+4
Haber albümü için resme tıklayın

Yangın, saat 03.45 sıralarında Kemer Mahallesi 946. Çıkmazı Sokak’ta 2 katlı binanın çatısında çıktı. Çatıda belirlenemeyen nedenle başlayan alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek tüm çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri dar sokaklar ve hatalı parklardan dolayı sokağa girmekte güçlük çekerken, bu sırada çatıdan yükselen alevler bitişiğindeki 2 binaya daha sıçradı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangın sonucu çatı katı kullanılamaz hale gelirken, bitişiğindeki 2 binanın dış cephesi hasar gördü. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

# Esenler, Yangın, itfaiye, çatıkatı, Sağlık, sevk, olay, edildi, saat, ilgili

11 Şub 2024 - 06:45 DHA İstanbul- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL