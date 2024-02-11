Çatı katında çıkan yangın diğer binalara sıçradı

Yangın, saat 03.45 sıralarında Kemer Mahallesi 946. Çıkmazı Sokak’ta 2 katlı binanın çatısında çıktı. Çatıda belirlenemeyen nedenle başlayan alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek tüm çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri dar sokaklar ve hatalı parklardan dolayı sokağa girmekte güçlük çekerken, bu sırada çatıdan yükselen alevler bitişiğindeki 2 binaya daha sıçradı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangın sonucu çatı katı kullanılamaz hale gelirken, bitişiğindeki 2 binanın dış cephesi hasar gördü. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.
Haber albümü için resme tıklayın
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.