Önce kamyonete, ardından duvara çarptı!

Kaza, 01.00 sıralarında Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Merkez istikametinden, Ankara Yolu Caddesi'ne seyir halinde olan B.K. yönetimindeki 16 ASP 469 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce aynı yönde seyreden İ.Ö. idaresindeki plakası belirlenemeyen kamyonete, ardından da yol kenarında bulunan duvara çarptı. Kazada, araç sürücüleri yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, olası bir kazaya karşı güvenlik önemleri alırken, trafik tek şeritten kontrollü şekilde sağlandı. Kazaya karışan araçlar çekici ile kaldırılarak otoparka çekilirken, trafik akışı normal seyrine döndürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.