- Asayiş

Uludağ'da yangın!

Bursa'da, Uludağ eteklerinde çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Uludağ'da yangın! mask
Uludağ'da yangın!
Haber albümü için resme tıklayın

Yangın, saat 01.00 sıralarında Merkez Osmangazi ilçesi İnkaya Mahallesi'ndeki ormanda çıktı. Uludağ eteklerinde henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışması yapılırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

# uludag, Yangın, bursa, sevk, saat, edildi, için, itfaiye, osmangazi, kontrol

11 Şub 2024 - 05:04 DHA Bursa- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL