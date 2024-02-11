İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 29 Ocak'ta Eyüpsultan‘da Serkan Yülcü'ye ait aracın çalınması, 2 Şubat günü Bahçelievler’de tekel bayi işletmecisi Tayfun Kaya'nin silahla yaralanması, 05 Şubat'ta Bakırköy’de iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda Muhammet Çakmak'ın yaralanması, Zeytinburnu’nda Mustafa Ak'ın aracının kurşunlaması üzerine çalışma başlattı. Çalışmalar sonucu bu olaylara karıştıkları belirlenen, liderliğini Barış Boyun’un yaptığı silahlı organize suç örgütüne yönelik farklı tarihlerde düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 7 kişiden 2'si savcılık tarafından, 1 kişi ise adli kontrolle serbest bırakılırken, 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
- Asayiş
Barış Boyun suç örgütüne operasyon!
İstanbul’da Barış Boyun liderliğindeki suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 4’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.