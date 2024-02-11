Akdeniz'de deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgilere göre, saat 03:16 sıralarında Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre depremin derinliği 5.13 kilometre olarak belirtildi.