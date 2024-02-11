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Eski Bakan hayatını kaybetti!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eski bakanlardan Yılmaz Karakoyunlu'nun, İstanbul'daki evinde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle kaldırıldığı hastanede müdahaleye karşın hayatını kaybettiğini bildirdi.

Eski Bakan hayatını kaybetti! mask

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi: "Devlet eski bakanlarımızdan Yılmaz Karakoyunlu, İstanbul'daki evinde geçirdiği rahatsızlık sebebiyle kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve dostlarına baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Fotoğraf kaynak; TRT HABER 

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11 Şub 2024 - 03:41 AA Ankara- Gündem

Mahreç  Anadolu Ajansı

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