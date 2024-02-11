Mamak'ta olaylı gece!

Olay, saat 20.00 sıralarında Mamak ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. B.A., 334 numaralı Kızılay- Zirvekent otobüsünde, ismi öğrenilemeyen bir kişi ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Otobüsten inen ikili arasında daha sonra arbede çıktı. İsmi öğrenilemeyen kişi, B.A.'yı defalarca bıçaklayıp, olay yerinden kaçtı. B.A. kanlar içerisinde yığılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.