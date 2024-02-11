- Asayiş

Afganistan uyruklu kişilerin saldırısına uğradı!

Aksaray'da, yolda yürürken Afganistan uyruklu 6 kişinin saldırısına uğrayan Oğuzhan T. (19) bıçakla karnından, arkadaşı E.Y.B. (15) ise gözüne aldığı kemer darbesiyle yaralandı.

Afganistan uyruklu kişilerin saldırısına uğradı! mask
Afganistan uyruklu kişilerin saldırısına uğradı!
Afganistan uyruklu kişilerin saldırısına uğradı!
+2
Haber albümü için resme tıklayın

Olay, saat 17.00 sıralarında Şeh Hamit Mahallesi 3306 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Oğuzhan T. ile arkadaşı E.Y.B., Kılıçaslan Parkında gezdikten sonra evlerine dönerken Afganistan uyruklu olduğu öğrenilen 6 kişinin saldırısına uğradı. Saldırıda Oğuzhan T. bıçakla karnından, E.Y.B. ise gözüne aldığı kemer darbesiyle yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 2 genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, saldırı anı ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polis kaçan saldırganlardan 4'ünü yakalarken, 2'sinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Yaralılardan E.Y.B., "Biz yolda yürüyorduk, bir anda önümüzü kestiler. Arkadaşımı bıçakladılar ve bana da kemerle saldırdılar. Afganistan uyruklu 6 kişiydi. Daha sonra kaçtılar" dedi.

# Afganistan, yabancıs, saldırı, uyruk, bir, Sağlık, ISE, için, ile, Göre, Yaralı

11 Şub 2024 - 02:26 DHA Aksaray- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL