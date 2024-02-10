- Yaşam

Antalya'da çıkan yangın söndürüldü

Antalya'da, Serbest Bölge’de bulunan tekne ve yat imalathanesinde yangın çıktı. Kimyasal maddelerin tutuşmasıyla hızla büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Yaralananın olmadığı yangında büyük çapta hasar oluştu.

Antalya'da çıkan yangın söndürüldü mask
Antalya'da çıkan yangın söndürüldü
Antalya'da çıkan yangın söndürüldü
+11
Haber albümü için resme tıklayın

Yangın, saat 20.30 sıralarında Antalya Serbest Bölge’de faaliyet gösteren tekne ve yat imalathanesinde çıktı. Alevlerin işletme içindeki kimyasallara ulaşması üzerine yangın hızla büyürken zaman zaman patlama sesleri duyuldu. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangın bölgesine ihbar üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri ilk olarak 10 araçla müdahale etti. Sağlık, AFAD, polis ekipleri de olay yerine sevk edildi. Yangına karadan yoğun müdahale sürerken alevlerin çevredeki işletmelere sıçramaması için geniş güvenlik önlemleri alındı. Yangın esnasında imalathane  ile diğer işletmelerde çalışan işçiler, tedbir amaçlı bölgeden uzaklaştırıldı. Ekiplerin yoğun çabası ile yangın 1 saatte kontrol altına alındı. Tekne ve yat imalatında kullanılan kimyasal maddeler nedeniyle alevlerin yeniden yayılmasını önlemek amacıyla soğutma çalışmaları sürdürülüyor. Yangında yaralanan olmadığı belirtilirken, çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

# tekne, Yangın, Serbest Bölge, Antalya, itfaiye, İmalathane, için, ile, ilk, saat, sevk, edildi

10 Şub 2024 - 22:48 DHA Antalya- Yaşam

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL