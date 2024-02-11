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T.C. ANKARA BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ 2023/599 TLMT. TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara...

T.C. ANKARA BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ 2023/599 TLMT. TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI mask

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/599 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen KıymetiAdediCinsiMahiyeti ve Önemli Vasıfları
1.100.000,001Taşıt34 EKD 328 Plakalı, 2021 Model, DACIA, Duster, 1.3lt benzinli, 43795 km

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 09/04/2024 - 10:27
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Bitiş Tarih ve Saati : 16/04/2024 - 10:27
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 15/05/2024 - 10:27
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Bitiş Tarih ve Saati : 22/05/2024 - 10:27

(İİK m.114/4)

# ilangovtr

#ilangovtr

Basın No ILN01982334

11 Şub 2024 - 00:00 - Resmi İlanlar

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