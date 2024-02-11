T.C. ANKARA BATIİCRA DAİRESİ 2022/21187 ESAS TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/21187 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 780.000,00 1 Taşıt 06 CJD 789 Plakalı, 2020 Model, NISSAN Marka, MİCRA 1.0 IG-T100 TEKNA XTRONİC

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/03/2024 - 10:08

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 13/03/2024 - 10:08 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/04/2024 - 10:08

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/04/2024 - 10:08

(İİK m.114/4)