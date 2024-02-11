T.C. ANKARA BATIİCRA DAİRESİ 2022/5995 TLMT. TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/5995 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, TANDOĞAN Mahalle/Köy, SAZPINARI Mevkii, 738 Ada, 2 Parsel, 3. KAT 7 NOLU Bağımsız bölüm sayılı taşınmaz.
Adresi : Tandoğan Mahallesi Üst Sokak Duran Apartmanı No:13/7 Sincan / ANKARA
Yüzölçümü : 554 m2
Arsa Payı : 69/554
İmar Durumu : İnşaat tarzı Sincan Belediyesi, Tandoğan Mahallesi, 738 ada, 2 parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında kaldığı, ayrık nizam, 4 kat Konut Hmaks: 12,50 m. alanı kullanımında olduğu tespit edilmiştir.
Kıymeti : 1.180.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi olup dosyasında mevcuttur.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 21/03/2024 - 10:26
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Bitiş Tarih ve Saati : 28/03/2024 - 10:26
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 10:26
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/04/2024 - 10:26
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.