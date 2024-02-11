T.C. ANKARA BATIİCRA DAİRESİ 2022/5995 TLMT. TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/5995 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, TANDOĞAN Mahalle/Köy, SAZPINARI Mevkii, 738 Ada, 2 Parsel, 3. KAT 7 NOLU Bağımsız bölüm sayılı taşınmaz.

Adresi : Tandoğan Mahallesi Üst Sokak Duran Apartmanı No:13/7 Sincan / ANKARA

Yüzölçümü : 554 m2

Arsa Payı : 69/554

İmar Durumu : İnşaat tarzı Sincan Belediyesi, Tandoğan Mahallesi, 738 ada, 2 parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında kaldığı, ayrık nizam, 4 kat Konut Hmaks: 12,50 m. alanı kullanımında olduğu tespit edilmiştir.

Kıymeti : 1.180.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi olup dosyasında mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/03/2024 - 10:26

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/03/2024 - 10:26 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 10:26

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/04/2024 - 10:26

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.