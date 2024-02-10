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Yavaş, Polatlı Seçim Koordinasyon Merkezi'nde konuştu

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Polatlı'da Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Yavaş, Polatlı Seçim Koordinasyon Merkezi'nde konuştu mask
Yavaş, Polatlı Seçim Koordinasyon Merkezi'nde konuştu
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Yavaş, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törene katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Yavaş, Polatlı'da su sorunun çözümü için yaptıkları çalışmaları anlattı.

CHP'nin Polatlı Belediye Başkan adayı Mürsel Yıldızkaya da Mansur Yavaş ile ilçeye büyük hizmetler getireceklerini belirtti.

Konuşmaların ardından Yavaş ve Yıldızkaya, ilçede esnaf ziyaretinde bulundu.

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10 Şub 2024 - 21:42 AA Ankara- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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