Yavaş, Polatlı Seçim Koordinasyon Merkezi'nde konuştu

Yavaş, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törene katıldı.
Burada yaptığı konuşmada Yavaş, Polatlı'da su sorunun çözümü için yaptıkları çalışmaları anlattı.
CHP'nin Polatlı Belediye Başkan adayı Mürsel Yıldızkaya da Mansur Yavaş ile ilçeye büyük hizmetler getireceklerini belirtti.
Konuşmaların ardından Yavaş ve Yıldızkaya, ilçede esnaf ziyaretinde bulundu.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.