AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'nde gerçekleştiği 'Mardinliler Buluşması' sırasında silahlı saldırı yapıldı. Saldırıda yoldan geçen Ebru Güneş yaralanırken, o sırada dernekte olan Ali Sarıyer o anları anlattı.
" Bir süre bir iki dakika içeride öyle kaldık"
Ali Sarıyar, "Aziz başkanın programına katıldık. Silah sesleriyle beraber hepimiz yerde kaldık. Aziz Bey de, hepimiz yere yattık. Ateş açıldığı sırada ben 'yatın diye bağırdım' sonra herkes içeride yatış pozisyonu aldı. Bir süre bir iki dakika içeride öyle kaldık, sonra normale döndü" dedi.
Melihcan ÇALIŞKAN / İSTANBUL
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.