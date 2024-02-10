10 Şub 2024 - 21:00- Gündem G:

O anları anlattı

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'nde gerçekleştiği 'Mardinliler Buluşması' sırasındaki silahlı saldırıyı, gördü tanığı anlattı.

O anları anlattı mask
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AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'nde gerçekleştiği 'Mardinliler Buluşması' sırasında silahlı saldırı yapıldı. Saldırıda yoldan geçen Ebru Güneş yaralanırken, o sırada dernekte olan Ali Sarıyer o anları anlattı.

" Bir süre bir iki dakika içeride öyle kaldık"

Ali Sarıyar, "Aziz başkanın programına katıldık. Silah sesleriyle beraber hepimiz yerde kaldık. Aziz Bey de, hepimiz yere yattık. Ateş açıldığı sırada ben 'yatın diye bağırdım' sonra herkes içeride yatış pozisyonu aldı. Bir süre bir iki dakika içeride öyle kaldık, sonra normale döndü" dedi.

Melihcan ÇALIŞKAN / İSTANBUL

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10 Şub 2024 - 21:00 DHA İstanbul- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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