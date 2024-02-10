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Hatayspor'da Trabzonspor hazırlıkları sürüyor

Hatayspor, Süper Lig’in 25. haftasında, Pazar günü deplasmanda Trabzonspor'la karşı karşıya geleceği maçın hazırlarına devam etti.

Hatayspor'da Trabzonspor hazırlıkları sürüyor mask
Hatayspor'da Trabzonspor hazırlıkları sürüyor
Hatayspor'da Trabzonspor hazırlıkları sürüyor
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TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda taktik ve dar alan çalışması yapıldı. Yeni transferler Halil Dervişoğlu ve Rui Pedro takımla birlikte çalışmalara başladı.

Hatayspor, ligin 25'inci haftasında Trabzonspor ile 12 Şubat Pazartesi günü saat 17.00’de Papara Park'ta karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.

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10 Şub 2024 - 20:27 DHA İstanbul- Spor

Mahreç  Dha Ajansı

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