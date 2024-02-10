Hatayspor'da Trabzonspor hazırlıkları sürüyor

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda taktik ve dar alan çalışması yapıldı. Yeni transferler Halil Dervişoğlu ve Rui Pedro takımla birlikte çalışmalara başladı.
Hatayspor, ligin 25'inci haftasında Trabzonspor ile 12 Şubat Pazartesi günü saat 17.00’de Papara Park'ta karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.