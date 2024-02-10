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Erdoğan'dan açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küçükçekmece AK Parti Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın, seçim çalışması esnasında yapılan saldırıya dair sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Erdoğan'dan açıklama geldi mask

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında " AK Parti’mizin ve Cumhur İttifakımızın Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay’ın seçim çalışmaları sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıyı lanetliyor, ağır yaralanan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. 

Saldırıya ilişkin geniş kapsamlı tahkikat derhal başlatılmıştır. Seçim sürecinin sağlıklı ve demokrasimize yakışır bir şekilde ilerlemesini hazmedemeyen kimselerin süreci zehirleme çabalarına asla müsaade etmeyeceğiz.  Demokrasimize, birliğimize, beraberliğimize kasteden hiçbir saldırı amacına ulaşamayacaktır" ifadelerini kullandı.

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10 Şub 2024 - 19:50 DHA İstanbul- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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