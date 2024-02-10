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Gezeravcı en yakın zamanda Türkiye'de

Çeşitli programlara katılmak üzere Giresun’da bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Giresun Valiliği’ndeki basın açıklamasından sonra, esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Ardından Giresun Belediyesi, AK Parti Giresun İl Başkanlığı ve MHP Giresun İl Başkanlığını ziyaret eden Kacır, ‘Giresun Aday Tanıtım Toplantısı’na katıldı.

Gezeravcı en yakın zamanda Türkiye'de mask
Gezeravcı en yakın zamanda Türkiye'de
Gezeravcı en yakın zamanda Türkiye'de
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Burada konuşan Kacır, istikrarsızlıkla, terörle, siyasi çekişmelerle kaybedilen yılları telefi ettiklerini belirterek, hayalden gerçeğe dönüşen sayısız projeye, sayısız esere hep birlikte imza attıklarını söyledi.

'Gökyüzünü Türk'ün çelik kanatları yaptık'

Savunma sanayisinde destan yazıldığını kaydeden Kacır, "Gökyüzünü Türk'ün çelik kanatları yaptık, ATAK'ı, Gökbey'i biz yaptık, Bayraktar'ı, Akıncı'yı, KAAN'ı Türk milletinin evlatları yaptı. Sadece hava araçlarında değil kara araçlarında deniz sistemlerinde ordumuzu, güvenlik güçlerimizi, Milli Teknoloji Hamlesinin eserleriyle destekledik. Sadece yeryüzünde değil uzaya da Türk'ün imzasını attık. Bugün Türkiye kendi uydularını yapabilen bir ülkedir, bugün Türkiye artık, işte ilk astronotumuz Alper Gezeravcı ile insanlı uzay misyonlarını gerçekleştirebilen bir ülkedir. Allah'ın izniyle, bu milletin evlatlarıyla daha yapacak çok işimiz var" ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından il, ilçe ve belde belediye başkan adaylarının tanıtımı gerçekleştirildi.

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10 Şub 2024 - 19:17 DHA Giresun- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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