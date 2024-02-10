Sigara ateşi kanepeyi yaktı

Melikgazi ilçesi Bağpınar Mahallesi'nde müstakil evde yalnız yaşayan ve kısmen felçli olduğu öğrenilen Turhan Topçuoğlu'ndan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine adrese jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, girdikleri evde Topçuoğlu'nu hareketsiz yatarken buldu. Yapılan kontrolde, Turhan Topçuoğlu'nun yaktığı sigaranın kanepeyi tutuşturması sonucu çıkan dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yanan kanepenin de kendiliğinden söndüğü belirlendi. Topçuoğlu'nun cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.