Motosiklet kaldırımdaki yayaya çarptı

Kaza, öğle saatlerinde Gölcük ilçesi Şehitler Mahallesi D-130 kara yolu İzmit istikameti İskele Işıklar mevkisinde meydana geldi. İzmit yönüne giden Mehmet Fatih Var yönetimindeki 67 ACJ 074 plakalı motosiklet ile plakası ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen otomobil çarpıştı. Savrulan sürücü yol kenarındaki tabelaya çarptı. Motosiklet ise sürüklenerek kaldırımda yürüyen yaya İsmail Zengin'e çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, yaya İsmail Zengin'in hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekiplerinin sıkıştığı yerden çıkardığı motosiklet sürücüsü ise ambulansla hastaneye götürüldü. Zengin'in cenazesi de otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Mehmet Fatih Var’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Polis, kaza sonrası kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.