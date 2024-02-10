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Ergen'e saldırıyı azmettiren ve planlayan yakalandı

Antalya'da eski İYİ Parti Manavgat İlçe Başkanı Hüseyin Ergen'in, evinin önünde silahlı saldırıda yaralandığı olayın planlayıcısı ve azmettiricisi olduğu iddiasıyla, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ergen'e saldırıyı azmettiren ve planlayan yakalandı mask
Ergen'e saldırıyı azmettiren ve planlayan yakalandı
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Eski İYİ Parti Manavgat İlçe Başkanı Hüseyin Ergen, 31 Ocak'ta Side Mahallesi'ndeki evinin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısında yaralandı. Antalya İl Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) timleri tarafından 14 saatlik çalışma sonucunda olayda kullanılan araç tespit edildi. Yapılan operasyonda araç sürücüsü ve silahı kullanan tetikçi yakalandı. Soruşturma sonucunda 2 şüpheli de adli makamlarca tutuklanarak Manavgat Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumu'na götürüldü.

JASAT timlerince yapılan çalışma sonrası olayın planlayıcısı ve azmettiricisi olduğu değerlendirilen 2 şüpheli daha tespit edildi. İkametlerinde yakalanan şüpheliler gözaltına alındı.

Soruşturma Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda devam ediyor.

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10 Şub 2024 - 18:17 DHA Antalya- Siyaset

Mahreç  Dha Ajansı

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