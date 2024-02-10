Mersin'de PKK'ya operasyon

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pençe-Kilit Harekât bölgesinde şehit olan askerlere yönelik sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı paylaşım yapan 1 şüpheli ile bir dönem terör örgütü adına silahlı faaliyet yürüttüğü belirlenen 2 şüpheliyi tespit etti. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin ve Adana illerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonla 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda materyal ile dokümana incelenmek üzere el kondu.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.