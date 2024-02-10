10 Şub 2024 - 17:13- Yaşam G:

Mersin'de PKK'ya operasyon

Mersin'de, jandarmanın terör örgütü PKK’ya gerçekleştirdiği operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de PKK'ya operasyon mask
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pençe-Kilit Harekât bölgesinde şehit olan askerlere yönelik sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı paylaşım yapan 1 şüpheli ile bir dönem terör örgütü adına silahlı faaliyet yürüttüğü belirlenen 2 şüpheliyi tespit etti. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin ve Adana illerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonla 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda materyal ile dokümana incelenmek üzere el kondu.

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10 Şub 2024 - 17:13 DHA Mersin- Yaşam

Mahreç  Dha Ajansı

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