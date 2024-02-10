Ölen madenci toprağa verildi

Bursa Harmancık ilçesi Meyran mevkisindeki Hayri Ögelman Madencilik A.Ş.’ye ait krom madeninde dün saat 11.00 sıralarında göçük oldu. Yerin 200 metre altında çalışan Beytullah Çuhadar, göçük altında kaldı. İşçilerin yaklaşık 30 dakikalık çalışmasıyla Beytullah Çuhadar göçük altından çıkarılıp, yaralı olarak ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Evli ve 1 çocuk babası olan Çuhadar, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Beytullah Çuhadar’ın cenazesi yakınları tarafından teslim alınarak, öğlende Karaca Mahallesi Camisi'ne getirildi. Cenazeye Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Çuhadar’ın yakınları ve çalışma arkadaşları ile çok sayıda kişi katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Beytullah Çuhadar’ın cenazesi, ilçe Mezarlığı'na defnedildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.