Sivasspor hazırlıklarını tamamladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde BG Grup 4 Eylül Stadı'nda gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise şut ve taktik çalıştı.
Sivasspor, idmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Antrenmanı Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ve asbaşkan Faruk Taşseten de takip etti.
EMS Yapı Sivasspor ile Çaykur Rizespor yarın saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.