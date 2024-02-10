- Spor

Sivasspor hazırlıklarını tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak EMS Yapı Sivasspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sivasspor hazırlıklarını tamamladı mask
Sivasspor hazırlıklarını tamamladı
Sivasspor hazırlıklarını tamamladı
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde BG Grup 4 Eylül Stadı'nda gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise şut ve taktik çalıştı.

Sivasspor, idmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Antrenmanı Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ve asbaşkan Faruk Taşseten de takip etti.

EMS Yapı Sivasspor ile Çaykur Rizespor yarın saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

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10 Şub 2024 - 15:57 AA Sivas- Spor

Mahreç  Anadolu Ajansı

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