Hind Rajab hayatını kaybetti

Filistin Kızılayı bugün sabah saatlerinde açıklama yaparak Hind'i kurtarmaya ambulansla giden Yusuf Zeino ve Ahmed Al-Madhoun'un cansız bedenlerine ulaşıldığını duyurmuştu. PRCS daha sonra yaptığı açıklamada “Hind, dehşet içinde ve çaresiz bir sesle saatlerce ekiplerimize 'Gelin beni alın' diye yalvardıktan sonra trajik bir şekilde tek başına hayatını kaybetti. Huzur içinde yat Hind ve insani yardım kahramanları Yusuf ve Ahmed” ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.