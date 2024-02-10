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Hind Rajab hayatını kaybetti

Filistin Kızılayı (PRCS) bugün açıklama yapmış ve 12 gündür kayıp olan ve 6 yaşındaki Hind Rajab’ı kurtarmaya giden iki sağlık görevlisinin cansız bedenlerine ulaşıldığını duyurmuştu. PRCS daha sonra yaptığı açıklamada Hind’in de yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Hind Rajab hayatını kaybetti mask
Hind Rajab hayatını kaybetti
Hind Rajab hayatını kaybetti
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Filistin Kızılayı bugün sabah saatlerinde açıklama yaparak Hind'i kurtarmaya ambulansla giden Yusuf Zeino ve Ahmed Al-Madhoun'un cansız bedenlerine ulaşıldığını duyurmuştu. PRCS daha sonra yaptığı açıklamada “Hind, dehşet içinde ve çaresiz bir sesle saatlerce ekiplerimize 'Gelin beni alın' diye yalvardıktan sonra trajik bir şekilde tek başına hayatını kaybetti. Huzur içinde yat Hind ve insani yardım kahramanları Yusuf ve Ahmed” ifadelerini kullandı.

# Filistin Kızılayı, PRCS, Yusuf Zeino, bir

10 Şub 2024 - 15:38 DHA - Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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