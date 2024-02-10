"Üçlü iniş-kalkış imkanı kazandırılacak"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklama ile İstanbul Havalimanı'nda mevcut kaynakların en etkin şekilde kullanılabilmesi amacıyla çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Bakan Uraloğlu, Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı'nın (Eurocontrol) raporuna göre, İstanbul Havalimanı'nın 29 Ocak-4 Şubat 2024 döneminde günlük ortalama 1309 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olduğu belirterek, "İstanbul Havalimanı bizim göz bebeğimiz. Bunun konumunu, haklarını daha da güçlendirmemiz gerekir. İstanbul Havalimanı'nda mevcut kaynakların mümkün olan en etkin şekilde kullanılabilmesi amacıyla eş zamanlı bağımsız üçlü paralel pist operasyonları uygulaması için çalışmalar 2022'de başlatılmıştı. Projenin hayata geçirilmesiyle İstanbul Havalimanı'na 3 uçağın aynı anda bağımsız üçlü iniş ve kalkış yapabilmesi imkanı kazandırılacak. Önümüzdeki ay bu konuda eğitimlere başlayacağız. Bu yıl içinde denemelere başlarız diye düşünüyorum. Bu sistem dünyada sadece ABD'de var, Avrupa'da yok. Türkiye'de açtığımızda Avrupa'da ilk olacak" ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, uygulamanın kullanılmaya başlanmasıyla İstanbul Havalimanı'nda hava trafiği akışının emniyetli ve hızlı şekilde sağlanacağını söyledi. Uygulamanın emniyet analiz çalışmasının, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nce, Eurocontrol Ajansı ile başlatıldığını ifade eden Uraloğlu, "Fransa'da bulunan Eurocontrol biriminde yürütülen çalışmaların bu yıl içinde tamamlanması planlanıyor. Türkiye uygulamanın yapıldığı dünyadaki az sayıdaki ülkelerden biri olacak" dedi.

Uraloğlu, uygulamanın hayata geçirilmesiyle eş zamanlı bağımsız üçlü (iniş-kalkış) paralel pist kullanımının da mümkün olacağını dile getirdi.

'ÇEŞİTLİLİĞİ ARTIRALIM İSTİYORUZ'

İstanbul Havalimanı'nın kullanımına ve gelen taleplere ilişkin de bilgi veren Uraloğlu, "Şu anda İstanbul Havalimanı'nda yüzde 80'e yakın oranda Türk Hava Yolları'nın (THY) etkisi var. Havalimanında çeşitliliği artıralım istiyoruz. Yabancı hava yolu şirketlerinden talep var. Diğer hava yollarını da cezbetmek istiyoruz. Biz THY'nin şu an elde ettiği konuma zarar getirmeyecek davranışla süreci yönetmek istiyoruz. THY ciddi bir markamız" dedi.