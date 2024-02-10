İlgün Kölege son yolculuğuna uğurlandı

Kadıköy Bahariye Caddesi'nde 4 yaşındaki torunu Adem Ç. ile beraber yürüyen İlgün Kölege (64), tramvay yoluna giren torununu iterek son anda tramvayın altında kalmaktan kurtardı. Torununu kurtaran Kölege tramvayın altında kaldı. Tramvayın altından çıkarılarak hastaneye kaldırılan Kölege yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 64 yaşında hayatını kaybeden İlgün Kölege için bugün Kadıköy Zühtüpaşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye ailesi, sevenleri ve arkadaşları katıldı. Dua ve helallik alındı. Kölege, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Küçükyalı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Eşi Mehmet Kölege, "Çok üzgünüm, olmayacak bir şey oldu. Kadıköy"de yaşamadığımız bir şey yaşadık. Söyleyecek bir şey yok, kelimeler yetersiz kalıyor" dedi. Cenazeye katılan mahalle Muhtarı Serap Tuncer ise "Elim bir trafik kazasında kaybettik. Çok üzgünüz. Torunu ile birlikte alışverişe gitmiş. Çok sevdiğimiz, değer verdiğimiz bir komşumuzdu" diye konuştu.

Adliyeye sevk edilen tramvay sürücüsünün adli kontrol şartıyla serbest kaldığı öğrenildi.