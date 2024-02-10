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İki tır çarpıştı; 1 ölü

Konya'da iki tırın çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

İki tır çarpıştı; 1 ölü mask

Nihat Gülcan idaresindeki 42 JJ 568 plakalı tır, Konya-Karapınar kara yolunun 51. kilometresinde, aynı yönde ilerleyen S.Ö. yönetimindeki 42 EJJ 10 plakalı tırla çarpıştı.

Yaralanan sürücü Gülcan, ambulansla kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

# Konya, TIR, TRAFİK KAZASI

10 Şub 2024 - 15:23 AA Konya- Gündem

Mahreç  Anadolu Ajansı

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