İki tır çarpıştı; 1 ölü

Nihat Gülcan idaresindeki 42 JJ 568 plakalı tır, Konya-Karapınar kara yolunun 51. kilometresinde, aynı yönde ilerleyen S.Ö. yönetimindeki 42 EJJ 10 plakalı tırla çarpıştı.
Yaralanan sürücü Gülcan, ambulansla kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.