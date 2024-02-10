Fethiye'de, Akdeniz foku görüldü

Fethiye'de vatandaşlar, marinada, nesli tükenme tehlikesinde olan bir tür olan Akdeniz foku olduğunu fark etti. Vatandaşlar o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Görüntülerde, iskele etrafından dolaşan bir köpek de foku gözlerini ayırmadan uzunca bir süre izledi. Fok, daha sonra uzaklaşarak, gözden kayboldu.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.