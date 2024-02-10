Fethiye'de, Akdeniz foku görüldü

Fethiye'de vatandaşlar, marinada, nesli tükenme tehlikesinde olan bir tür olan Akdeniz foku olduğunu fark etti. Vatandaşlar o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Görüntülerde, iskele etrafından dolaşan bir köpek de foku gözlerini ayırmadan uzunca bir süre izledi. Fok, daha sonra uzaklaşarak, gözden kayboldu.