- Gündem

Fethiye'de, Akdeniz foku görüldü

Muğla'nın dünyaca ünlü turistlik ilçesi Fethiye'de, nesli tükenme tehlikesindeki türlerden Akdeniz foku görüldü. Bir köpeğin foku izlemesi dikkat çekti.

Fethiye'de, Akdeniz foku görüldü mask
Büyütmek için resme tıklayın

Fethiye'de vatandaşlar, marinada, nesli tükenme tehlikesinde olan bir tür olan Akdeniz foku olduğunu fark etti. Vatandaşlar o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Görüntülerde, iskele etrafından dolaşan bir köpek de foku gözlerini ayırmadan uzunca bir süre izledi. Fok, daha sonra uzaklaşarak, gözden kayboldu.

# Akdeniz, fok, fethiye, Muğla, bir, Köpek

10 Şub 2024 - 15:16 DHA Muğla- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL