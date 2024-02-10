Silahlı park yeri kavgası

Olay, bugün saat 08.45 sıralarında, Bağlarçeşme Mahallesi 1175. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bina sakini T.A., (40) 34 PT 2374 plakalı otomobilini esnaf komşusu İ.E.'nin iş yerinin önüne park etmek istedi. İ.E. dükkanına mal indiremediğini gerekçe göstererek T.A.'nın otomobilini park etmesini istemedi. Taraflar arasında tartışma çıktı. Arbedeye dönüşen olayda komşular, araçların ve bina giriş kapısının camlarını taş ve sopalarla kırdı. Kavga sırasında, T.A., İ.E.'yi silahla göğsünden yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan İ.E.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken komşusunu silahla vurarak olay yerinden kaçan T.A'nın ise yakalama çalışmaları devam ediyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.