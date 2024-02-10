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Karaman'da 23 gözaltı

Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 23 kişi polis ekiplerince yakalandı.

Karaman'da 23 gözaltı mask
Karaman'da 23 gözaltı
Karaman'da 23 gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 03-09 Şubat'ta asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 2 bin 743 kişiyi sorguladı, 23 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 14'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ekipler ayrıca, 11 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek, 18 fişek, 5 kesici/delici alet, bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

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10 Şub 2024 - 15:02 AA Karaman- Gündem

Mahreç  Anadolu Ajansı

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