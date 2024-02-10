Kuyumcudaki hırsız polis tarafından yakalandı

Yenişehir ilçesindeki bir kuyumcu dükkanına altın alma bahanesiyle giren F.N. adlı kadın, işletmeci S.Ç.’den yüzük istedi. Tablayı önüne alan F.N., burada yüzükleri parmağına takarak denedi. Bu sırada F.N., 7 bin TL değerindeki 3 gram 22 ayar yüzüğü el çabukluğuyla çaldı. F.N., iş yerinden çıkıp başka bir kuyumcuya giderek yüzüğü sattı.

Bir süre sonra yüzüğün olmadığını fark eden S.Ç., polise haber verdi. İhbar üzerine dükkana gelen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak F.N.’yi 2 saatte yakaladı. F.N.’nin sattığı yüzük de kuyumcudan alınarak sahibine teslim edildi.

F.N.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.